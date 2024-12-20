Умєров обговорив з главою Міноборони Італії питання оснащення бригад ЗСУ

За словами українського міністра, військова допомога Україні у 2025 році була ключовою темою під час бесіди.

"Обговорили перспективи оснащення українських бригад озброєнням і технікою", - передав Умєров.

Глава Міноборони України додав, що окрема увага також була приділена питанню протиповітряної оборони ЗСУ.

"Висловив вдячність Італії за вже надані системи ППО/ПРО для захисту нашого неба. Розраховуємо на подальшу підтримку в посиленні нашої протиповітряної оборони", - розповів Умєров.

Крім того, передав український міністр, у розмові з Крозетто він наголосив на важливості "спільних індустріальних проєктів з найбільшими італійськими оборонними компаніями".

На думку Умєрова, у співпраці між Україною та Італією є "значний потенціал".

"Дякую міністру Крозетто за постійну підтримку та роботу над новим пакетом допомоги, який, розраховую, уже незабаром посилить наших захисників", - додав він.

Підготовка країнами Заходу українських бригад

Раніше повідомлялося, що Франція у листопаді в рамках оборонної допомоги Україні вже підготувала одну бригаду ЗСУ. Йдеться про бригаду "Анна Київська".

Вчора під час зустрічі у Брюсселі президент Володимир Зеленський заявив, що домовився з французьким колегою Еммануелем Макроном продовжити цю співпрацю і підготувати ще одну бригаду ЗСУ.

Глава української держави висловив сподівання, що інші країни-партнери приєднаються до цих зусиль та зроблять "внесок в оснащення додаткових українських бригад".

25 листопада глава Міноборони України Рустем Умєров закликав партнерів озброїти бригади ЗСУ за прикладом Франції.

Близько тижня тому Умєров і комісар ЄС з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс обговорили підготовку бригад ЗСУ стратегічного резерву.

Також нагадаємо, наприкінці листопада президент Зеленський в інтерв'ю Sky News зазначив, що Україні ще досі не повністю забезпечено належне озброєння у бригадах ЗСУ, попри обіцяну раніше західними партнерами понад рік тому підтримку щодо цього питання. Він сказав, що Європа та США повністю оснастили лише 2,5 бригади, і ще 10 бригад - досі не готові.

19 грудня Зеленський також нагадав, що Україна обговорювала з партнерами тренування щонайменше 12 українських бригад на їхній території. Й станом на зараз є одна бригада, яку тренували у Франції, і ще одна, яка тренується в Німеччині.