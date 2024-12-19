Зеленський про можливість мобілізації з 18 років: без зброї вік не має значення

Україні не вистачає зброї для того, щоб забезпечити нею всі вже існуючі бригади. Тому вік солдатів відходить на другий план.

"Щодо (зниження мобілізаційного - ред.) віку. Скажіть будь ласка, якщо людина стоїть перед вами без зброї, то яка різниця - 20 років цій людині чи 30. Ніякої різниці. Партнери звертають увагу на фізичні можливості того чи іншого військового. А ми звертаємо увагу, що в нас голі бригади є", - наголосив глава держави.

Він нагадав, що Україна обговорювала з партнерами тренування щонайменше 12 українських бригад на їхній території. Таку ініціативу мали започаткувати США та європейські колеги. Вони мали розподілити між собою, де проходить навчання та чи інша бригада.

"А сьогодні є одна бригада, яку ми тренували у Франції, і одна, яка тренується в Німеччині. Якщо з цього блоку в нас є дві бригади, то ми говоримо тут про зброю, а не про людей. Недостатньо зброї, а не людей. Безумовно, людей теж недостатньо, але важливо комплектування бригад", - уточнив Зеленський.