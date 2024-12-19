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Зеленський про можливість мобілізації з 18 років: без зброї вік не має значення

Брюссель, Четвер 19 грудня 2024 17:02
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Зеленський про можливість мобілізації з 18 років: без зброї вік не має значення Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україні не вистачає зброї для того, щоб забезпечити нею всі вже існуючі бригади. Тому вік солдатів відходить на другий план.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пресконференцію.

"Щодо (зниження мобілізаційного - ред.) віку. Скажіть будь ласка, якщо людина стоїть перед вами без зброї, то яка різниця - 20 років цій людині чи 30. Ніякої різниці. Партнери звертають увагу на фізичні можливості того чи іншого військового. А ми звертаємо увагу, що в нас голі бригади є", - наголосив глава держави.

Він нагадав, що Україна обговорювала з партнерами тренування щонайменше 12 українських бригад на їхній території. Таку ініціативу мали започаткувати США та європейські колеги. Вони мали розподілити між собою, де проходить навчання та чи інша бригада.

"А сьогодні є одна бригада, яку ми тренували у Франції, і одна, яка тренується в Німеччині. Якщо з цього блоку в нас є дві бригади, то ми говоримо тут про зброю, а не про людей. Недостатньо зброї, а не людей. Безумовно, людей теж недостатньо, але важливо комплектування бригад", - уточнив Зеленський.

Зниження мобілізаційного віку

Нагадаємо, ще в жовтні радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко зазначав, що чиновники США тиснуть на президента Володимира Зеленського, щоб він знизив мобілізаційний вік до 18 років. Але український лідер проти.

Пізніше президент сам підтвердив, що відповідні сигнали від партнерів справді були. За словами Зеленського, важливо звертати увагу на технологічність армії, а не на вік військового.

Більш детально про питання мобілізації з 18 років - у матеріалі РБК-Україна.

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