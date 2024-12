Зеленський зустрівся з Макроном в Брюсселі

Макрон зазначив, що він хотів надати загальну інформацію Зеленському перед тим, як відвідати заморський департамент Франції Майотту, який накрив найпотужніший циклон за останнє століття.

"Франція, як і в перший день, залишається поруч з Україною та українським народом, щоб перемогти загарбницьку війну Росії", - наголосив Макрон.

Своєю чергою, Зеленський назвав зустріч з французьким колегою "продуктивною".

"У нас була детальна розмова тет-а-тет, зосереджена на ключових пріоритетах подальшого зміцнення позиції України проти російської агресії. Чітким фокусом залишається посилення можливостей ППО", - написав український президент у Twitter (X).

Зеленський висловив вдячність Франції за підготовку однієї бригади для української армії.

"Ми домовилися продовжити цю співпрацю і підготувати ще одну бригаду. Ми сподіваємося, що інші партнери приєднаються до цих зусиль, зробивши внесок у оснащення додаткових українських бригад", - сказав глава держави.

За словами Зеленського, сторони поділяють "спільне бачення: надійні гарантії необхідні для миру, якого справді можна досягти".

"Ми продовжили роботу над ініціативою президента Макрона щодо присутності в Україні сил, які могли б сприяти стабілізації шляху до миру", - йдеться в публікації українського президента.

Зеленський додав, що Макрон розповів йому про свою комунікацію "з іншими партнерами, спрямовану на забезпечення вжиття всіх необхідних кроків для миру".

