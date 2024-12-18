Зеленський зустрівся з Макроном в Брюсселі

Український президент Володимир Зеленський зустрівся з його французьким колегою Еммануелем Макроном. Зустріч, як і планувалось, пройшла в Брюсселі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Франції.

Заява Макрона

Макрон зазначив, що він хотів надати загальну інформацію Зеленському перед тим, як відвідати заморський департамент Франції Майотту, який накрив найпотужніший циклон за останнє століття.

Avant de me rendre auprès des Mahorais, au Conseil européen j’ai tenu à faire un point d'ensemble avec le Président @ZelenskyyUa.



La France reste, comme au premier jour, aux côtés de l'Ukraine et du peuple ukrainien pour faire échec à la guerre d’agression de la Russie. pic.twitter.com/4YVxK7GhGo — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 18, 2024

"Франція, як і в перший день, залишається поруч з Україною та українським народом, щоб перемогти загарбницьку війну Росії", - наголосив Макрон.

Заява Зеленського

Своєю чергою, Зеленський назвав зустріч з французьким колегою "продуктивною".

"У нас була детальна розмова тет-а-тет, зосереджена на ключових пріоритетах подальшого зміцнення позиції України проти російської агресії. Чітким фокусом залишається посилення можливостей ППО", - написав український президент у Twitter (X).

Зеленський висловив вдячність Франції за підготовку однієї бригади для української армії.

"Ми домовилися продовжити цю співпрацю і підготувати ще одну бригаду. Ми сподіваємося, що інші партнери приєднаються до цих зусиль, зробивши внесок у оснащення додаткових українських бригад", - сказав глава держави.

За словами Зеленського, сторони поділяють "спільне бачення: надійні гарантії необхідні для миру, якого справді можна досягти".

"Ми продовжили роботу над ініціативою президента Макрона щодо присутності в Україні сил, які могли б сприяти стабілізації шляху до миру", - йдеться в публікації українського президента.

Зеленський додав, що Макрон розповів йому про свою комунікацію "з іншими партнерами, спрямовану на забезпечення вжиття всіх необхідних кроків для миру".