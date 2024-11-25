За прикладом Франції. Умєров закликав партнерів озброїти українські бригади

Київ розраховує, що партнери візьмуть на себе ініціативу в оснащенні українських бригад і батальйонів. Раніше така ініціатива була здійснена у співпраці з Францією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

Умєров пояснив, що провів відеоконференцію з міністрами оборони Німеччини, Франції, Італії, Великої Британії та Польщі.

Він повідомив, що разом з колегами оглянули нагальні потреби Сил оборони, а також пріоритетні напрями допомоги України.

"Розраховуємо на те, що партнери візьмуть на себе ініціативу в оснащенні наших бригад і батальйонів. Маємо успішний досвід співпраці з Францією, яка забезпечила підготовку однієї з українських бригад, а також надала їй бронетехніку", - заявив міністр.

Водночас Умєров нагадав і про інший напрямок підтримки, а саме посилення української протиповітряної оборони напередодні зими.

"Ворог не полишає спроб знищити нашу критичну інфраструктуру, тож потребуємо більше систем ППО та боєприпасів до них", - сказав він.

Міністр розповів, що спільно з союзниками Україна вже розбудовує потенціал вітчизняної оборонної індустрії. Він заявив, що Київ вже пропонує країнам вільного світу передавати технології та започатковувати стратегічні партнерства з українською промисловістю.

Умєров також проінформував партнерів про галузі, в яких Україна бачить значні можливості для співпраці:

партнерство у виробництві 155-мм боєприпасів;

локалізація в Україні виробництва систем протиповітряної оборони та ракет, а також партнерство для розвитку українських систем ППО;

локалізація виробництва важкої бронетехніки та артилерійських систем;

партнерство у сфері оборонних технологій, таких як автономні системи, РЕБ, радари.

"Водночас з державами-союзниками плануємо провести аудит допомоги, наданої протягом 2022, 2023 та 2024 років. Нам потрібно визначити, які моделі підтримки України працювали найкраще, і масштабувати їх", - зазначив він.