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Умєров і комісар ЄС Кубілюс обговорили підготовку бригад стратегічного резерву

Субота 14 грудня 2024 03:02
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Умєров і комісар ЄС Кубілюс обговорили підготовку бригад стратегічного резерву Фото: Умєров і комісар ЄС Кубілюс
Автор: Едуард Ткач

У Києві в п'ятницю, 13 грудня, міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з комісаром ЄС з питань оборони і космосу Андрюсом Кубілюсом. Сторони обговорили низку питань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook сторінку очільника Міноборони.

"Обговорили безпекову ситуацію та загрози, які несе ескалація російської агресії. Ми прагнемо, щоб у 2025 році співпраця з кожним нашим партнером стала ще ефективнішою", - написав він.

Для цього, за словами Умєрова, було розпочато аналіз підтримки, яку Україна отримувала в попередні роки. Також було окреслено нові напрямки роботи, зокрема:

  • використання доходів від заморожених російських активів для підтримки України;
  • розширення тренувальної місії EUMAM для підготовки українських військових;
  • інвестиції в оборонний сектор України для посилення вітчизняного виробництва.

Окрему увагу Умєров і Кубілюс приділили підготовці бригад стратегічного резерву. Наразі з низкою європейських країн вже йдуть переговори щодо оснащення та підготовку українських підрозділів. Також Умєров додав, що Україна очікує на координаційну роль ЄС у прискоренні цих домовленостей.

"Наша мета - забезпечити військових усім необхідним для наближення справедливого миру. Дякую Андрюсу Кубілюсу за послідовну підтримку України. Без сильної України неможлива стабільність і безпека на європейському континенті", - резюмував міністр оборони.

Нагадаємо, що вчора новий командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий анонсував зміни у підготовці військових. Він зазначив, що наразі сухопутні війська потребують змін та сучасного підходу до розвитку спроможностей воїнів.

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