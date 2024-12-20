Умеров обсудил с главой Минобороны Италии вопросы оснащения бригад ВСУ

По словам украинского министра, военная помощь Украине в 2025 году была ключевой темой во время беседы.

"Обсудили перспективы оснащения украинских бригад вооружением и техникой", - передал Умеров.

Глава Минобороны Украины добавил, что отдельное внимание также было уделено вопросу противовоздушной обороны ВСУ.

"Выразил благодарность Италии за уже предоставленные системы ПВО/ПРО для защиты нашего неба. Рассчитываем на дальнейшую поддержку в усилении нашей противовоздушной обороны", - рассказал Умеров.

Кроме того, передал украинский министр, в разговоре с Крозетто он подчеркнул важность "совместных индустриальных проектов с крупнейшими итальянскими оборонными компаниями".

По мнению Умерова, в сотрудничестве между Украиной и Италией есть "значительный потенциал".

"Спасибо министру Крозетто за постоянную поддержку и работу над новым пакетом помощи, который, рассчитываю, уже вскоре усилит наших защитников", - добавил он.

Подготовка странами Запада украинских бригад

Ранее сообщалось, что Франция в ноябре в рамках оборонной помощи Украине уже подготовила одну бригаду ВСУ. Речь идет о бригаде "Анна Киевская".

Вчера во время встречи в Брюсселе президент Владимир Зеленский заявил, что договорился с французским коллегой Эммануэлем Макроном продолжить это сотрудничество, и подготовить еще одну бригаду ВСУ.

Глава украинского государства выразил надежду, что другие страны-партнеры присоединятся к этим усилиям, и сделают "вклад в оснащение дополнительных украинских бригад".

25 ноября глава Минобороны Украины Рустем Умеров призвал партнеров вооружить бригады ВСУ по примеру Франции.

Около недели назад Умеров и комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс обсудили подготовку бригад ВСУ стратегического резерва.

Также напомним, в конце ноября президент Зеленский в интервью Sky News отметил, что Украине до сих пор не полностью обеспечено надлежащее вооружение в бригадах ВСУ, несмотря на обещанную ранее западными партнерами более года назад поддержку в этом вопросе. Он сказал, что Европа и США полностью оснастили только 2,5 бригады, и еще 10 бригад - до сих пор не готовы.

19 декабря Зеленский также напомнил, что Украина обсуждала с партнерами тренировки по меньшей мере 12 украинских бригад на их территории. И по состоянию на сейчас есть одна бригада, которую тренировали во Франции, и еще одна, которая тренируется в Германии.