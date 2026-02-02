Умєров про новий обмін полоненими: "Почуєте результати найближчим часом"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Рустема Умєрова в етері телемарафону.

"Найближчим часом ви почуєте певні результати щодо обміну полоненими. Це постійна робота, яка ведеться з 2022 року", - сказав він.

РФ гальмує обміни полоненими

Нагадаємо, у грудні 2025 року президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що процес обміну полоненими з Росією фактично зупинився, оскільки його гальмує Росія.

Він повідомив, що Рустем Умєров домовився з російською стороною про досить великий обмін полоненими до Нового року, але з боку РФ було "гальмування". У підсумку обмін полоненими між Україною і Росією так і не відбувся.

На початку січня Володимир Зеленський наголосив, що обміни військовополоненими для України важливе і болюче питання, тому країна-агресорка їх гальмує. Він додав, що для РФ такі паузи є тиском на Україну.

РБК-Україна раніше писало, що з початку повномасштабної війни в Україні потрапили в полон понад 10 тисяч російських військових. Серед них зростає кількість іноземних найманців.

У середньому щотижня в полон українським захисникам здаються від 60 до 90 окупантів. Ба більше, за минулий рік у полон потрапило більше військових країни-агресорки, ніж за 2022 і 2023 роки разом.

Зазначимо, раніше українські сили взяли в полон російського військовослужбовця, який причетний до розстрілу українських полонених минулого року на території Курської області РФ.