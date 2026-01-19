ua en ru
Пн, 19 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

СБУ взяла в полон росіянина, причетного до розстрілу українських полонених

Україна, Понеділок 19 січня 2026 20:42
UA EN RU
СБУ взяла в полон росіянина, причетного до розстрілу українських полонених Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Українські сили взяли в полон російського військовослужбовця, який причетний до розстрілу українських полонених у жовтні минулого року на території Курської області РФ.

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами доповіді першого заступника голови Служби безпеки України Олександра Поклада.

Полонений, причетний до воєнного злочину

"Взято в полон саме того росіянина, який винен у розстрілі українських полонених у жовтні минулого року на Курщині. Кожен російський убивця повинен відповідати за скоєне. Так і буде", - заявив Зеленський.

Президент наголосив, що всі причетні до воєнних злочинів нестимуть відповідальність.

Протидія диверсіям у тилу

Також Зеленський повідомив про роботу СБУ з протидії російським диверсіям у тилу.

"Протидіємо й російським диверсіям у тилу - дякую Службі безпеки України за захист наших громадян", - зазначив президент.

Розстріл військових у Курській області

У неділю, 13 жовтня 2024 року, аналітики сервісу DeepState з посиланням на дані першої окремої танкової бригади повідомили, що у Курській області російські військові розстріляли дев’ятьох українських захисників. Інцидент, ймовірно, стався 10 жовтня біля села Зелений Шлях.

За інформацією аналітиків, бійці прямували на позиції, вважаючи, що перебувають у відносному тилу, але опинилися в сутичці з ворогом. Через обмежену кількість боєприпасів українські військові були змушені здатися у полон.

Офіс Генпрокурора відкрив провадження щодо ймовірного розстрілу дев’яти українських військовополонених на Курщині. Генпрокурор Андрій Костін заявив, що йдеться про грубе порушення Женевських конвенцій і воєнний злочин, та пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

Тоді омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що звернувся до ООН і МКЧХ через черговий злочин росіян і закликав міжнародну спільноту не мовчати. А глава МЗС Андрій Сибіга назвав такі дії варварством і наголосив, що страти українських полонених почастішали.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Війна в Україні
Новини
НС в енергетиці може тривати до кінця опалювального сезону, - експерт
НС в енергетиці може тривати до кінця опалювального сезону, - експерт
Аналітика
Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу
Роман Коткореспондент РБК-Україна Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу