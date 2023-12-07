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Умєров і Камишин обговорили зі спецпредом США спільне виробництво зброї та обладнання

Четвер 07 грудня 2023 17:00
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Умєров і Камишин обговорили зі спецпредом США спільне виробництво зброї та обладнання Фото: спецпред США Пенні Пріцкер та голови Міноборони і Мінстратегпрому України Рустем Умєров та Олександр Камишін (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Володимир Костирін

Міністри оборони та стратегічних галузей промисловості України Рустем Умєров та Олександр Камишін у Вашингтоні на зустрічі зі спеціальним представником США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер обговорили спільне виробництво озброєння та обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

Глава Міноборони України наголосив на важливості створення можливості для залучення американського промислового бізнесу.

"Зокрема, плануємо створювати спільні виробництва зброї та обладнання. Працюємо над цим", - заявив Умєров.

Також керівник МОУ назвав прямі закупівлі з американськими компаніями ще одним пріоритетом.

"Критично важливо забезпечити наших воїнів необхідною зброєю, зокрема, боєприпасами. Важливий фокус - протиповітряна оборона. Посилюємо наші спроможності", - додав він.

У Міноборони зазначили, що створення військової індустрії, що відповідає масштабу промислових потужностей противника, є для України питанням національної безпеки.

За словами Умєрова, МОУ засновує та запускає Оборонний фонд, який "стане прямим партнером американських компаній у створенні спільних виробництв та продуктів".

Зустріч глав Міноборони та Мінстратегпрому України Умєрова та Камишіна зі спецпредом США Пенні Пріцкер у Штатах (фото: t.me/ministry_of_defense_ua)

Раніше повідомлялося, що в рамках американо-української конференції США оголосили про передачу технологій та спільне виробництво зброї з Україною. Увага буде зосереджена на виробництві гібридних систем ППО.

Візит до США української делегації

Нагадаємо, що українська делегація на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та міністром оборони Рустемом Умеровим прибула до США. Українська делегація провела зустрічі із законодавцями, чиновниками та бізнесом США.

Зокрема, у Пентагоні заявили, що глава МОУ та Пентагону Умєров та Ллойд Остін провели переговори "за зачиненими дверима".

Додамо також, що 6 грудня у Вашингтоні відбувся новий форум оборонних індустрій. Президент України Володимир Зеленський запросив оборонні компанії США до співпраці з Україною.

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Міністерство оборони України Сполучені Штати Америки Рустем Умєров Збройні сили України
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