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Остін та Умєров провели зустріч "за зачиненими дверима": що обговорили

США, Четвер 07 грудня 2023 10:29
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Остін та Умєров провели зустріч "за зачиненими дверима": що обговорили Фото: Остін та Умєров провели зустріч "за зачиненими дверима" (defense.gov)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр оборони США Ллойд Остін провів у Пентагоні двосторонні переговори "за зачиненими дверима" зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону.

Як повідомляється, перед початком переговорів міністрів "за зачиненими дверима" Остін публічно підтвердив підтримку України з боку США.

"Україна повернула собі більшу частину території, захопленої РФ з моменту її неспровокованого (повномасштабного) вторгнення в лютому 2022 року. Тож ми будемо підтримувати Україну в довгостроковій перспективі. Я впевнений, що наші союзники та партнери також будуть разом з нами", - зазначив глава Пентагону.

В американському оборонному відомстві наголосили, що двосторонні переговори між міністрами ґрунтувалися на розмовах, які відбулися минулого місяця в Києві, та включали стратегічні цілі України на наступний рік та довгострокове бачення майбутніх Збройних сил.

Остін також підтвердив новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли додаткові боєприпаси, артилерійське і танкове озброєння, а також патрони для стрілецької зброї.

Глава Пентагону також зупинився на значенні конференції зі зміцнення оборонно-промислової бази України, організованої Білим домом, а також міністерствами торгівлі й оборони США.

"Ми обговорили шляхи зміцнення партнерства між Україною та оборонною промисловістю США", - сказав Остін.

На думку міністра, це підкреслює прихильність Америки до "вільної та суверенної України, яка може захистити себе сьогодні й стримати подальшу російську агресію в майбутньому".

Умєров подякував Остіну за проведення двосторонніх дискусій та організацію оборонної конференції у Вашингтоні.

"Ми вважаємо цю конференцію... значним проривом у розвитку нашої військово-технічної співпраці. Це один із головних елементів підвищення самодостатності України", - наголосив глава Мыноборони України.

США оголосили новий пакет військової допомоги для України

Сполучені Штати Америки вчора, 6 грудня, оголосили новий пакет військової допомоги Україні. До нього входить озброєння вартістю 175 мільйонів доларів.

Пакет включає:

  • боєприпаси для ППО;
  • боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS;
  • артилерійські боєприпаси;
  • високошвидкісні протирадіолокаційні ракети;
  • протитанкові ракети;
  • патрони для стрілецької зброї;
  • боєприпаси для руйнування перешкод;
  • обладнання для захисту критичної інфраструктури;
  • допоміжне обладнання.

При цьому держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що якщо Конгрес не підтримає нове фінансування допомоги "це буде один з останніх пакетів для України у сфері безпеки, які США можуть надати".

"Допомога Україні у захисті від російської агресії та забезпеченні її майбутнього відповідає інтересам нашої національної безпеки та сприяє глобальній стабільності в усьому світі, і нам необхідно, щоб Конгрес вжив заходів негайно", - зазначив Блінкен.

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