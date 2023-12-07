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Умеров и Камышин обсудили со спецпредом США совместное производство оружия и оборудования

Четверг 07 декабря 2023 17:00
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Умеров и Камышин обсудили со спецпредом США совместное производство оружия и оборудования Фото: спецпред США Пенни Прицкер и главы Минобороны и Минстратегпрома Украины Рустем Умеров и Александр Камышин (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Владимир Костырин

Министры обороны и стратегических отраслей промышленности Украины Рустем Умеров и Александр Камышин в Вашингтоне на встрече со специальным представителем США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер обсудили совместное производство вооружения и оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Глава Минобороны Украины подчеркнул важность создания возможности для привлечения американского промышленного бизнеса.

"В частности, планируем создавать совместные производства оружия и оборудования. Работаем над этим", - заявил Умеров.

Также руководитель МОУ назвал прямые закупки с американскими компаниями еще одним приоритетом.

"Критически важно обеспечить наших воинов необходимым оружием, в частности, боеприпасами. Важный фокус - противовоздушная оборона. Усиливаем наши возможности", - добавил он.

В Минобороны отметили, что создание военной индустрии, отвечающей масштабу промышленных мощностей противника, является для Украины вопросом национальной безопасности.

По словам Умерова, МОУ основывает и запускает Оборонный фонд, который "станет прямым партнером американских компаний в создании совместных производств и продуктов".

Встреча глав Минобороны и Минстратегпрома Украины Умерова и Камышина со спецпредом США Пенни Прицкер в Штатах (фото: t.me/ministry_of_defense_ua)

Ранее сообщалось, что в рамках американо-украинской конференции США объявили о передаче технологий и совместном производстве оружия с Украиной. Внимание будет сосредоточено на производстве гибридных систем ПВО.

Визит в США украинской делегации

Напомним, что украинская делегация во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым прибыла в США. Украинская делегация провела встречи с законодателями, чиновниками и бизнесом США.

В частности, в Пентагоне заявили, что глава МОУ и Пентагона Умеров и Ллойд Остин провели переговоры "за закрытыми дверями".

Добавим также, что 6 декабря в Вашингтоне прошел новый форум оборонных индустрий. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил оборонные компании США к сотрудничеству с Украиной.

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