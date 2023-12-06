"Можемо робити разом більше". Зеленський запросив оборонні компанії США до співпраці

Україна не прагне залежати від партнерів, адже країна може сама стати донором безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Україна не прагне тільки залежати від партнерів – Україна прагне й реально може стати донором безпеки для всіх наших сусідів, коли зможе гарантувати захист собі. Ми справді це можемо. Абсолютно реально", - сказав президент.

Він запросив всі американські оборонні компанії до співпраці з Україною.

"Я впевнений, ми можемо разом створити новий і потужний арсенал свободи, який буде надійним помічником для всіх вільних націй світу", - сказав глава держави.

Він зазначив, що спільно з партнерами Україна зможе робити значно більше, ніж будь-хто з нас поодинці.

"Тож працюймо й надалі разом. Заради більшої могутності свободи. Наша команда якраз у Вашингтоні й представить конкретні перспективи та можливості", - пояснив президент.

Оборонний форум в США

Нагадаємо, сьогодні, 6 грудня в Вашингтоні проходить форум оборонних індустрій. До якого з боку України доєднаються керівник Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони України Рустем Умєров.

За словами президента, це буде досить потужна подія у розвиток форуму оборонних індустрій, що відбувся у вересні в Україні.

Форум оборонних індустрій в Україні

Нагадаємо, 30 вересня в Україні відбувся форум оборонних індустрій, де брали участь українські та іноземні виробники зброї.

На ньому, зокрема, обговорювалося створення нових виробництв в Україні за допомогою локалізації з партнерами.

У форумі взяли участь щонайменше 165 оборонних компаній з 26 країн.

За його підсумками стало відомо, що зброю з Україною вироблятимуть майже 60 компаній з 23 країн світу.

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