"Можемо робити разом більше". Зеленський запросив оборонні компанії США до співпраці
Україна не прагне залежати від партнерів, адже країна може сама стати донором безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
"Україна не прагне тільки залежати від партнерів – Україна прагне й реально може стати донором безпеки для всіх наших сусідів, коли зможе гарантувати захист собі. Ми справді це можемо. Абсолютно реально", - сказав президент.
Він запросив всі американські оборонні компанії до співпраці з Україною.
"Я впевнений, ми можемо разом створити новий і потужний арсенал свободи, який буде надійним помічником для всіх вільних націй світу", - сказав глава держави.
Він зазначив, що спільно з партнерами Україна зможе робити значно більше, ніж будь-хто з нас поодинці.
"Тож працюймо й надалі разом. Заради більшої могутності свободи. Наша команда якраз у Вашингтоні й представить конкретні перспективи та можливості", - пояснив президент.
Оборонний форум в США
Нагадаємо, сьогодні, 6 грудня в Вашингтоні проходить форум оборонних індустрій. До якого з боку України доєднаються керівник Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони України Рустем Умєров.
За словами президента, це буде досить потужна подія у розвиток форуму оборонних індустрій, що відбувся у вересні в Україні.
Форум оборонних індустрій в Україні
Нагадаємо, 30 вересня в Україні відбувся форум оборонних індустрій, де брали участь українські та іноземні виробники зброї.
На ньому, зокрема, обговорювалося створення нових виробництв в Україні за допомогою локалізації з партнерами.
У форумі взяли участь щонайменше 165 оборонних компаній з 26 країн.
За його підсумками стало відомо, що зброю з Україною вироблятимуть майже 60 компаній з 23 країн світу.
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