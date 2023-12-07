ua en ru
Чт, 07 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США оголосили про передачу технологій та спільне виробництво зброї з Україною

Колумбія, Четвер 07 грудня 2023 10:38
UA EN RU
США оголосили про передачу технологій та спільне виробництво зброї з Україною Фото: глава Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

США та Україна домовилися про спільне виробництво зброї. Зокрема, йдеться про гібридні системи ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім та Пентагон.

Пентагон, Міністерство оборони та Міністерство стратегічних галузей промисловості України підписали декларацію про наміри щодо спільного виробництва зброї та обміну технічними даними. Документ підписали у рамках американсько-української конференції оборонно-промислової бази у Вашингтоні.

Конференція зібрала близько 350 представників промисловості та уряду США, України та Європи. Учасники обговорили збільшення виробництва зброї для підтримки України.

Як зазначили у США, співпраця буде зосереджена на системах протиповітряної оборони, виробництві критичних боєприпасів та ремонті військової техніки.

Білий дім наголошує, що Пентагон та партнери надали Україні технології для початку виробництва гібридних систем ППО у рамках програми FrankenSAM. Проєкт спрямований на покращення застарілих систем протиповітряної оборони з використанням певних західних боєприпасів.

Що відомо про гібридні системи ППО

У жовтні The New York Times повідомив, що Україна та США спільно створили гібридні системи протиповітряної оборони. Програма отримала назву FrankenSAM.

Відомо, що Україна модернізує радянські системи "Бук", використовуючи зенітні ракети калібру НАТО та новітні радари.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 30 вересня в Україні відбувся форум оборонних індустрій, де брали участь українські та іноземні виробники зброї. У форумі взяли участь щонайменше 165 оборонних компаній з 26 країн. За його підсумками стало відомо, що зброю з Україною вироблятимуть майже 60 компаній з 23 країн світу.

Вчора, 6 грудня, у Вашингтоні відбувся новий форум оборонних індустрій. Президент Володимир Зеленський запросив оборонні компанії США до співпраці з Україною.

Також раніше Зеленський закликав Захід надати кредити та ліцензії для виробництва зброї.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон Сполучені Штати Америки Зброя в Україні Військова допомога Війна в Україні
NEWS
Основний удар припав на дві області. Скільки "шахедів" збила ППО за ніч
Основний удар припав на дві області. Скільки "шахедів" збила ППО за ніч
DAILY
Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО