Умєров про боротьбу з дронами на фронті: ППО - пріоритет, але й працюємо над РЕБ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Рустема Умєрова під час телемарафону.

Журналіст під час телемарафону запитав у міністра боротьби України з FPV-дронами, що останнім часом все частіше почали атакувати українських військових на фронті.

"Система ППО - пріоритет для нас. Але, відповідно до досягнутих домовленостей, зараз опрацьовуємо і системи РЕБ, РЕР, гібридні системи", - пояснив Умєров.

За словами міністра, Україна наразі працює над тим, щоб збивати ворожі FPV-дрони не лише ракетами, а й іншими засобами.

"В цьому плані пропрацювали, зараз закуповуємо і напряму, і контрактуємо, і буде нам через міжнародну допомогу йти у фокусі цих ППО-пріоритетів", - наголосив глава міністерства.

Виробництво зброї в Україні

З початку повномасштабного вторгнення російських терористів Україна поступово нарощує своє виробництво зброї.

Як розповідав міністр з питань стратегічної промисловості Олександр Камишін, сильно зросло виробництво боєприпасів, але цього досі не вистачає для того, щоб покрити всі потреби. Зокрема, до кінця року наша країна хоче виготовляти десятки тисяч безпілотників щомісяця.

Тим часом українські фахівці розпочали серійне виробництво аналогів іранських дронів-камікадзе "Шахед".

Ми також повідомляли, що на початку місяця Міністерство оборони завершило тестування тактичних засобів радіоперешкод баражуючим боєприпасам та FPV-дронам, розроблених вітчизняними підприємствами.

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