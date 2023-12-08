Умеров о борьбе с дронами на фронте: ПВО - приоритет, но и работаем над РЭБ

Украина сейчас работает над получением систем радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова во время телемарафона.

Журналист во время телемарафона спросил у министра борьбы Украины с FPV-дронами, которые в последнее время все чаще начали атаковать украинских военных на фронте.

"Система ПВО - приоритет для нас. Но, согласно достигнутым договоренностям, сейчас прорабатываем и системы РЭБ, РЭР, гибридные системы", - пояснил Умеров.

По словам министра, Украина сейчас работает над тем, чтобы сбивать вражеские FPV-дроны не только ракетами, но и другими средствами.

"В этом плане проработали, сейчас закупаем и напрямую, и контрактуем, и будет нам через международную помощь идти в фокусе этих ПВО-приоритетов", - подчеркнул глава министерства.

Производство оружия в Украине

С начала полномасштабного вторжения российских террористов, Украина постепенно наращивает свое производство оружия.

Как рассказывал министр по стратегической промышленности Александр Камышин, сильно выросло производство боеприпасов, но этого до сих пор не хватает для того, чтобы покрыть все потребности. В частности, до конца года наша страна хочет производить десятки тысяч беспилотников ежемесячно.

Тем временем украинские специалисты приступили к серийному производству аналогов иранских дронов-камикадзе "Шахед".

Мы также сообщали, что в начале месяца Министерство обороны завершило тестирование тактических средств радиопомех баражирующим боеприпасам и FPV-дронам, разработанным отечественными предприятиями.

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