Умєров анонсував ще один раунд перемовин Україна-США

Нагадаємо, що минулий раунд переговорів у Маямі відбувся 19 грудня. На ньому окрім представників США та України були присутні також європейські партнери. Президент України Володимир Зеленський напередодні цих перегорів анонсував, що на зустрічі планується обговорення мирного плану США з 20 пунктів, гарантій безпеки та договору про відновлення України.

Після зустрічі 19 грудня Умеров повідомив, що за її підсумками Україна і США домовилися про подальші кроки та продовження спільної роботи найближчим часом.

Через переговори України та США до Маямі у терміновому порядку вилетів так званий "спецпредставник" російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв. Він повинен був зустрітися зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом і зятем президента США Джаредом Кушнером.