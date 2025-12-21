Умєров анонсував ще один раунд перемовин Україна-США

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умеров повідомив про початок нового раунду переговорів з представниками США. Переговори проходять в американському місті Маямі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Умєрова.
З допису Умерова зрозуміло, що проводити зустріч він буде не один. Разом із ним буде керівник Генерального штабу Збройних сил України генерал Андрій Гнатов.
"Третій день роботи у Сполучених Штатах. Сьогодні разом із генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим матимемо ще одну зустріч з американською стороною. Працюємо конструктивно та предметно. Розраховуємо на подальший прогрес і практичний результат", - повідомив він.
Нагадаємо, що минулий раунд переговорів у Маямі відбувся 19 грудня. На ньому окрім представників США та України були присутні також європейські партнери. Президент України Володимир Зеленський напередодні цих перегорів анонсував, що на зустрічі планується обговорення мирного плану США з 20 пунктів, гарантій безпеки та договору про відновлення України.
Після зустрічі 19 грудня Умеров повідомив, що за її підсумками Україна і США домовилися про подальші кроки та продовження спільної роботи найближчим часом.
Через переговори України та США до Маямі у терміновому порядку вилетів так званий "спецпредставник" російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв. Він повинен був зустрітися зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом і зятем президента США Джаредом Кушнером.