Война в Украине

Умеров анонсировал еще один раунд переговоров Украина-США

Фото: секретарь СНБО Украины Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил о начале нового раунда переговоров с представителями США. Переговоры проходят в американском городе Майами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Умерова.

Из сообщения Умерова понятно, что проводить встречу он будет не один. Вместе с ним будет руководитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал Андрей Гнатов.

"Третий день работы в Соединенных Штатах. Сегодня вместе с генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым будем иметь еще одну встречу с американской стороной. Работаем конструктивно и предметно. Рассчитываем на дальнейший прогресс и практический результат", - сообщил он.

 

Напомним, что прошлый раунд переговоров в Майами состоялся 19 декабря. На нем кроме представителей США и Украины присутствовали также европейские партнеры. Президент Украины Владимир Зеленский накануне этих переговоров анонсировал, что на встрече планируется обсуждение мирного плана США из 20 пунктов, гарантий безопасности и договора о восстановлении Украины.

После встречи 19 декабря Умеров сообщил, что по ее итогам Украина и США договорились о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время.

Из-за переговоров Украины и США в Майами в срочном порядке вылетел так называемый "спецпредставитель" российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев. Он должен был встретиться со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.

