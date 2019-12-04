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Померла одна з постраждалих при пожежі в Одесі

Новини » Надзвичайні події     04.12.2019 - 13:04
Померла одна з постраждалих при пожежі в Одесі
Фото: пожежа в Одесі (dumskaya.net)

В результаті пожежі загинула викладач коледжу

В результаті пожежі в Одесі є як мінімум один загиблий, рятувальники намагаються встановити зв'язок ще з чотирма особами, які могли перебувати в коледжі. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що станом на 12:40 стало відомо про смерть однієї з потерпілих. За даними ЗМІ, одна з викладачів померла в міській лікарні №1.

Також повідомляється, що в коледжі навчаються і працюють приблизно 400 осіб, на даний момент складаються списки. Крім того, за словами мера Одеси Геннадія Труханова, на даний момент не можуть встановити зв'язок з чотирма особами, які могли перебувати всередині коледжу.

Нагадаємо, пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу почалася після 10:00. Займання сталося на третьому поверсі. На даний момент відомо про не менш 12 постраждалих, в тому числі двох пожежних.

Також рятувальники заявляють про загрозу поширення вогню. За словами лікарів швидкої допомоги, люди вистрибували з вікон палаючого будинку. Гасіння ускладнюється очеретяними перекриттями, через які дуже швидко поширюється вогонь. Тому пожежа досі не локалізована.

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