Умер Кравчук, Литва признала Россию страной-террористом, KALUSH Orchestra "взорвали" Евровидение 2022: новости за 10 мая

Умер первый президент Украины Леонид Кравчук, Литва признала Россию страной-террористом, Группа KALUSH Orchestra вызвали овации на сцене Евровидения 2022. Подробнее о том, что произошло во вторник, 10 мая - в материале РБК-Украина.

Умер Леонид Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук умер во вторник, 10 мая 2022 года. Политик скончался на 89 году жизни после продолжительной болезни.

Кравчук вошел в историю тем, что подписал Беловежское соглашение о прекращении существования Советского Союза. Чем еще нам запомнился Леонид Макарович, архивные фото и лучшие цитаты - в материале Styler.

ВСУ постепенно оттесняют оккупантов от Харькова, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуации на фронте в Харьковской области. Сообщил, что ВСУ постепенно выгоняет захватчиков, освобождая территории области.

Также он призвал украинцев быть сдержанными и не распространять чрезмерных эмоций. "Хочу также призвать всех наших людей не распространять чрезмерных эмоций. Не стоит создавать такую атмосферу специфического морального давления, когда еженедельно или даже ежедневно ожидаются определенные победы. ВСУ делают все возможное для освобождения всех наших городов", - подчеркнул президент.

Из-за безуспешной "спецоперации". Путин может объявить военное положение в РФ, - разведка США

Президент России Владимир Путин может прибегнуть к более радикальным средствам в войне против Украины, включая введение в стране военного положения. В разведке США считают, что глава Кремля пойдет на такой шаг по мере затягивания боевых действий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Национальной разведки США Эврил Хэйнс во время слушаний в Сенате.

"Текущая тенденция увеличивает вероятность того, что президент Путин прибегнет к более радикальным средствам, включая введение военного положения, переориентацию промышленного производства или потенциально эскалацию военных действий", - отметила Хейнс.

Больше тысячи военных, много раненых. Верещук рассказала, кто еще остается на "Азовстали"

На металлургическом заводе "Азовсталь", который штурмуют российские войска, находятся более 1 тысячи украинских военных. При этом около сотни из них ранены. Об этом заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.

"Более 1000 украинских солдат, включая сотни раненых, все еще находятся на осажденном российскими войсками металлургическом заводе "Азовсталь" в Мариуполе на юго-востоке Украины", - заявила она.

Литва признала Россию страной-террористом. А ее действия в Украине - геноцидом

Литовский сейм на заседании 10 мая принял резолюцию, в которой Россия признается террористическим государством. Документ был одобрен единогласно.

В резолюции говорится, что в ходе вторжения в Украину российская армия совершила массовые военные преступления, в частности, в Буче, Ирпене, Мариуполе, Бородянке и Гостомеле. Литовская сторона также отметила, что в действиях России усматривается цель полного или частичного уничтожения украинской нации.

KALUSH Orchestra "взорвали" Евровидение 2022: видео сенсационного выступления Украины

Группа KALUSH Orchestra встретили грандиозными аплодисментами на сцене Евровидения 2022. Овации не стихали все выступление украинцев. Зал слушал выступление стоя.

Смотрите в материале Styler, как это было.

Украинцы проголосовали за переименование станций метро в Киеве: как они будут называться

В Киеве завершилось голосование по поводу переименований станций метро. Всего от людей было получено 170 тысяч ответов. Об этом сообщают в КГГА.

Для пяти станций определены новые названия:

для станции "Берестейская" - "Бучанская"

для станции "Площадь Льва Толстого" - "Василия Стуса"

для станции "Героев Днепра" - "Героев Украины"

для станции "Минская" - "Варшавская"

для станции "Дружбы народов" - "Ботаническая".

Весна отходит от холода: синоптик рассказала, где будет +28 градусов

Погода в Украине 11 мая в большинстве областей будет теплой и комфортной. Температура воздуха достигнет +24 градуса. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко.

Подробнее о погоде в Украине сегодня – в материале Styler.