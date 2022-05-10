Умер Леонид Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук умер сегодня, 10 мая 2022 года. Политик скончался на 89 году жизни после продолжительной болезни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Офисе президента.

В июне прошлого года Кравчук перенес операцию на сердце. После этого сообщалось, что первый президент попал в реанимацию и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже стало известно, что он восстанавливается за рубежом.

Биография

Леонид Макарович Кравчук родился 10 января 1934 года в селе Великий Житин Волынского воеводства Польской республики (ныне территория Ровненской области). Его отец погиб на Второй мировой войне, поэтому Леонида воспитывали мать и отчим.

В 19 лет окончил техникум в Ровно по специальности "Бухгалтерский учет", а через пять лет получил высшее образование в Киевском государственном институте (ныне КНУ им. Т.Г. Шевченко) по специальности "Политэкономия". Во время учебы познакомился со своей будущей женой Антониной Мишурой, с которой в 1959 году у них родился сын Александр.

Леонид Макарович также окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС со степенью кандидата экономических наук.

После завершения учебы Леонид Кравчук работал преподавателем в Черновицком финансовом техникум.Затем стал консультантом-методистом Дома политпросвещения, лектором, помощником секретаря, заведующим отделом агитации и пропаганды Черновицкого обкома КПУ.

В 1989 году Леонид Кравчук получил должность заведующего идеологическим отделом и секретаря ЦК КПУ. Спустя год был назначен вторым секретарем ЦК КПУ, а также избран депутатом Верховного совета Украинской ССР XII созыва.

До 1991 года занимал должность председателя Верховного Совета УССР, но после путча вышел из состава КПСС.

Чем запомнились годы президентства Кравчука

24 августа 1991 года Верховный Совет под председательством Леонида Кравчука принял Акт провозглашения независимости Украины. В декабре того же года прошли первые прямые президентские выборы. Активисты агитировали голосовать за Кравчука, называя его "отцом независимости". По итогам выборов Леонид Кравчук набрал 61,6% голосов и стал президентом Украины.

За время работы на посту главы государства участвовал в подписании Беловежских соглашений о прекращении существования СССР. В 1993 году Леонид Кравчук подписал Массандровские соглашения по вопросу раздела Черноморского флота СССР и утилизации ядерного оружия на территории Украины. Также в 1994 году принял самостоятельное решение подписать Трехстороннее соглашение Украины, России и США о немедленном вывозе украинского стратегического ядерного оружия в Россию, вопреки ранее утвержденному ВР договору о постепенном ядерном разоружении Украины.

На фоне экономического кризиса в стране в 1994 году состоялись досрочные президентские выборы, во время которых Леонид Кравчук проиграл Леониду Кучме.

С середины 90-х Кравчук был депутатом от Социал-демократической партии Украины. В 2006 году партия не преодолела проходной барьер в парламент, после чего политик заявил об уходе из политики и сосредоточился на общественной деятельности.

28 июля 2020 года Леонид Кравчук занял пост председателя Трехсторонней контактной группы по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе.

Леонид Макарович в 2001 году получил звание Героя Украины, в 2020-м стал "Человеком года" премии Celebrity Awards. Был почетным доктором Киево-Могилянской академии. Написал более 10 книг о своем опыте в политике, был автором более 500 статей. Увлекался шахматами, футболом.