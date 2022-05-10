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Из-за безуспешной "спецоперации". Путин может объявить военное положение в РФ, - разведка США

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 10 мая 2022 19:40
Из-за безуспешной "спецоперации". Путин может объявить военное положение в РФ, - разведка США Фото: Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент России Владимир Путин может прибегнуть к более радикальным средствам в войне против Украины, включая введение в стране военного положения. В разведке США считают, что глава Кремля пойдет на такой шаг по мере затягивания боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Национальной разведки США Эврил Хэйнс во время слушаний в Сенате.

"Текущая тенденция увеличивает вероятность того, что президент Путин прибегнет к более радикальным средствам, включая введение военного положения, переориентацию промышленного производства или потенциально эскалацию военных действий", - отметила Хейнс.

По ее словам, Путин пойдет на такой шаг для того, чтобы высвободить ресурсы, необходимые для победы в войне против Украины. Также глава Кремля может предпринять такие меры по мере затягивания конфликта или если посчитает, что Россия проигрывает.

Напомним, ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Путин готов удвоить ставки в войне против Украины.

Отметим, по мнению военных экспертов, всеобщая мобилизация положит конец России как государству.

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