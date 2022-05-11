Помер Кравчук, Литва визнала Росію країною-терористом, KALUSH Orchestra "підірвали" Євробачення 2022: новини за 10 травня

Помер перший президент України Леонід Кравчук, Литва визнала Росію країною-терористом, гурт KALUSH Orchestra викликав овації на сцені Євробачення 2022. Докладніше про те, що сталося у вівторок, 10 травня – у матеріалі РБК-Україна.

Помер Леонід Кравчук

Перший президент України Леонід Кравчук помер сьогодні, 10 травня 2022 року. Політик помер на 89 році життя після тривалої хвороби.

Кравчук увійшов в історію тим, що підписав Біловезьку угоду про припинення існування Радянського Союзу. Чим нам запам'ятався Леонід Макарович, архівні фото і найкращі цитати - в матеріалі Styler.

ЗСУ поступово відтискають окупантів від Харкова, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуації на фронті у Харківській області. Повідомив, що ЗСУ поступово виганє загарбників, звільняючи території області.

Також він закликав українців бути стриманими і не поширювати надмірних емоцій. "Хочу також закликати всіх наших людей не поширювати надмірних емоцій. Не варто створювати таку атмосферу специфічного морального тиску, коли щотижнево чи навіть щоденно очікуються певні перемоги. ЗСУ роблять все можливе для звільнення всіх наших міст", - наголосив президент.

Через безуспішну "спецоперацію". Путін може оголосити воєнний стан в РФ, - розвідка США

Президент Росії Володимир Путін може вдатися до більш радикальних засобів у війні проти України, включаючи введення в країні воєнного стану. У розвідці США вважають, що глава Кремля піде на такий крок у міру затягування бойових дій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Національної розвідки США Евріл Хейнс під час слухань у Сенаті.

"Поточна тенденція збільшує ймовірність того, що президент Путін вдасться до більш радикальних засобів, включаючи введення воєнного стану, переорієнтацію промислового виробництва або потенційно ескалацію військових дій", - зазначила Хейнс.

Більше тисячі військових, багато поранених. Верещук розповіла, хто ще залишається на "Азовсталі"

На металургійному заводі "Азовсталь", який штурмують російські війська, знаходяться понад 1 тисяча українських військових. При цьому близько сотні з них поранені. Про це заявила віце-прем'єр, міністр реінтеграції Ірина Верещук.

"Більше ніж 1000 українських солдатів, включаючи сотні поранених, все ще знаходяться на обложеному російськими військами металургійному заводі "Азовсталь" в Маріуполі на південному сході України", - заявила вона.

Литва визнала Росію країною-терористом. А її дії в Україні - геноцидом

Литовський сейм на засіданні 10 травня прийняв резолюцію, в якій Росія визнається терористичною державою. Документ було схвалено одноголосно.

У резолюції йдеться, що в ході вторгнення в Україну російська армія скоїла масові військові злочини, зокрема, в Бучі, Ірпені, Маріуполі, Бородянці та Гостомелі. Литовська сторона також зазначила, що в діях Росії вбачається мета повного або часткового знищення української нації.

KALUSH Orchestra "підірвали" Євробачення 2022: відео сенсаційного виступу України

Гурт KALUSH Orchestra зустріли грандіозними оплесками на сцені Євробачення 2022. Овації не стихали увесь виступ українців, які попри війну в Україні, приїхали до Турину, аби показати нашу силу, міць, нашу культуру. Зал слухав виступ стоячи.

Дивіться в матеріалі Styler, як це було.

Українці проголосували за перейменування станцій метро в Києві: як вони будуть називатися

У Києві завершилося голосування з приводу перейменувань станцій метро. Всього від людей було отримано 170 тисяч відповідей. Про це повідомляють у КМДА.

Для п'яти станцій визначені нові назви

для станції "Берестейська" - "Бучанська"

для станції "Площа Льва Толстого" - "Василя Стуса"

для станції "Героїв Дніпра" - "Героїв України"

для станції "Мінська" - "Варшавська"

для станції "Дружби народів" - "Ботанічна".

Весна відходить від холоду: синоптик розповіла, де буде +28 градусів

Погода в Україні 11 травня в більшості областей буде теплою і комфортною. Температура повітря досягне +24 градуси. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

Детальніше про погоду в Україні сьогодні – в матеріалі Styler.