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Хорошие новости. ВСУ постепенно оттесняют оккупантов от Харькова, - Зеленский

Новина українською →
Украина, Вторник 10 мая 2022 23:05
Хорошие новости. ВСУ постепенно оттесняют оккупантов от Харькова, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуации на фронте в Харьковской области. Сообщил, что ВСУ постепенно выгоняет захватчиков, освобождая территории области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение Владимира Зеленского.

"ВСУ обеспечили всем нам хорошие новости из Харьковской области. Постепенно оттесняют оккупантов от Харькова", - сказал Зеленский.

Также он призвал украинцев быть сдержанными и не распространять чрезмерных эмоций.

"Хочу также призвать всех наших людей не распространять чрезмерных эмоций. Не стоит создавать такую атмосферу специфического морального давления, когда еженедельно или даже ежедневно ожидаются определенные победы. ВСУ делают все возможное для освобождения всех наших городов", - подчеркнул президент.

Напомним, силы обороны Украины освободили 4 села на Харьковщине от русских. Российских оккупантов выбили в Харьковском и Чугуевском районах.

Глава Харьковской ОГА сообщил о ситуации в области за сутки. На Харьковщине продолжаются ожесточенные бои. Бойцы ВСУ продолжают наступательные действия.

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