Уманский приступил к обязанностям министра финансов

Фото: Игорь Уманский (УНИАН)

Экс-министр финансов Оксана Маркарова представила Уманского коллективу Минфина

Игорь Уманский приступил к исполнению обязанностей министра финансов в правительстве Дениса Шмыгаля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов Украины.

Сообщается, что 5 марта 2020 года экс-министр финансов Оксана Маркарова представила коллективу Министерства финансов нового руководителя Минфина Игоря Уманского.

"Верховная Рада Украины приняла решение о назначении Игоря Уманского на должность министра финансов 4 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Отметим, Уманский является кандидатом экономических наук и одним из основных консультантов президента Владимира Зеленского.

Также он работал в Министерстве экономики, Национальном банке Украине, заместителем председателя правления “Укртранснафты“, заместителем председателя Государственного ипотечного учреждения, заместителем председателя Госагентства по инвестициям и инновациям.

Напомним, сегодня Верховная рада на внеочередном заседании рассмотрит выражение недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Заседание начнется в 18:30. В повестке дня только один вопрос.

Источник в руководстве фракции "Слуга народа" заявил, что одним из кандидатов на должность генерального прокурора вместо Руслана Рябошапки рассматривается действующая и.о. главы Госбюро расследований Ирина Венедикова.

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