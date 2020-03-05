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Рада сегодня на внеочередном заседании рассмотрит выражение недоверия Рябошапке

Новости » Политика     05.03.2020 - 08:27
Рада сегодня на внеочередном заседании рассмотрит выражение недоверия Рябошапке
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Внеочередное заседание начнется в 18:30

Верховная рада сегодня рассмотрит выражение недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Об этом говорится в повестке дня внеочередного заседания Рады.

Внеочередное заседание начнется в 18:30. В повестке дня только один вопрос.

До этого нардепы проведут очередное заседание, где рассмотрят во втором чтении законопроект о рынке земли и законопроект о внесении изменения в статью 364 Уголовного кодекса Украины относительно уточнения признаков отдельных преступлений в сфере служебной деятельности.

РБК-Украина писало, что Верховная рада Украины соберется на внеочередное заседание в четверг, 5 марта.

Напомним, Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Раде определиться с постановлением о недоверии генпрокурору Руслану Рябошапке.

Отметим, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Верховная рада Украина не довольна отсутствием подозрений от Офиса генерального прокурора.

Ранее сообщалось, что новым генеральным прокурором Украины вместо Руслана Рябошапке может стать нардеп Сергей Ионушас.

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