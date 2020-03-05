Уманський приступив до обов'язків міністра фінансів

Фото: Ігор Уманський (УНІАН)

Екс-міністр фінансів Оксана Маркарова представила Уманського колективу Мінфіну

Ігор Уманський приступив до виконання обов'язків міністра фінансів в уряді Дениса Шмигаля. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства фінансів України.

Повідомляється, що 5 березня 2020 року екс-міністр фінансів Оксана Маркарова представила колективу Міністерства фінансів нового керівника Мінфіну Ігоря Уманського.

"Верховна Рада України прийняла рішення про призначення Ігоря Уманського на посаду міністра фінансів 4 березня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Уманський є кандидатом економічних наук і одним з основних консультантів президента Володимира Зеленського.

Також він працював в Міністерстві економіки, Національному банку України, заступником голови правління “Укртранснафти“, заступником голови Державної іпотечної установи, заступником голови Держагентства з інвестицій та інновацій.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада на позачерговому засіданні розгляне висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Засідання розпочнеться о 18:30. На порядку денному тільки одне питання.

Джерело в керівництві фракції "Слуга народу" заявив, що одним з кандидатів на посаду генерального прокурора замість Руслана Рябошапки розглядається діюча в. в.о. глави Держбюро розслідувань Ірина Венедиктова.

Також повідомлялося, що у Верховній раді йде збір підписів за подання про призначення Юлії Гришиної міністром освіти.