ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Раде собирают подписи за назначение Гришиной министром образования

Новости » Политика     05.03.2020 - 14:15
В Раде собирают подписи за назначение Гришиной министром образования
Фото: Юлия Гришина (facebookcom j.gryshyna)

Фракция "Слуга народа" видит Гришину министром образования

В Верховной раде Украины идет сбор подписей за представление о назначении Юлии Гришиной министром образования в составе нового правительства Дениса Шмыгаля. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по вопросам государственной власти Александр Качур, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, он отметил, что фракция "Слуга народа" видит Гришину министром образования.

"Фракция "Слуга народа" видит доктора наук, коллегу по парламенту Юлию Гришину новым министром образования. Сейчас идет сбор подписей", - отметил он.

В Раде собирают подписи за назначение Гришиной министром образования

В Раде собирают подписи за назначение Гришиной министром образованияНапомним, ранее бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет не исключает, что продолжит работу с новым правительством Дениса Шмыгаля.

По его словам, на прежней работе в правительстве у него остались незавершенные проекты. Он также планирует обсудить формат дальнейшей работы.

В ходе вчерашнего заседания фракции Слуга народа, Шмыгаль представил состав своего правительства. В

Рада отправила в отставку Гончарука и его Кабмин В Раду внесли постановление об отставке Гончарука
Новости Украины образованиеотставка Кабмина
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь