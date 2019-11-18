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Улучшение потребительских настроений украинцев остановилось

Новости » Финансы     18.11.2019 - 10:45
Улучшение потребительских настроений украинцев остановилось
Фото: кошелек с деньгами (Виталий Носач, РБК-Украина)

После достижения пика в сентябре, индекс потребительских настроений пошел вниз

Индекс потребительских настроений в Украине в октябре 2019 года составил 95,9 п., что на 1,6 п. ниже, чем в сентябре. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования Info Sapiens.

По данным исследования, индекс текущего положения вырос на 0,1 п., составив 88,1. Индекс экономических ожиданий упал на 2,7 п. и составил 101,1 п.

Октябрьский показатель индекса ожидаемой динамики безработицы составил 111,6, что на 0,5 п. выше показателя прошлого месяца. Индекс инфляционных ожиданий вырос - до 179,1, что на 2,3 п. выше, чем в прошлом месяце. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев также ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 13,7 п. - до значения 129,3.

"В октябре рост индекса потребительских настроений остановился, а один из компонентов индекса - ожидаемые изменения личного материального положения - ухудшились на 5.п. Ухудшение ожиданий личного материального положения произошло среди уязвимых групп: лиц с доходом ниже среднего или старше 60 лет, или тех, кто проживает в селах и малых городах", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Улучшение потребительских настроений украинцев остановилось

Напомним, в III квартале 2019 года ожидания руководителей украинских предприятий отнросительно деловой активности ухудшились. По данным опроса, индекс деловых ожиданий (ИДО) на следующие 12 месяцев составляет 115,3% (во втором квартале - 117,8%, в первом квартале - 119,7%).

Как сообщало РБК-Украина, индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который рассчитывает Национальный банк, в октябре 2019 года снизился на 4,3 п.п. до отметки 52,3 п.

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