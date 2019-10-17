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Потребительские настроения украинцев достигли очередного пика

Новости » Экономика    17.10.2019 - 13:13
Потребительские настроения украинцев достигли очередного пика
Фото: конверт с деньгами (РБК-Украина)

Граждане ожидают низкого роста цен и улучшения своего материального положения

Индекс потребительских настроений в Украине в сентябре 2019 года составил 97,5 п., что на 1,9 п. выше, чем в августе. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования Info Sapiens.

По данным исследования, индекс текущего положения вырос на 4,6 п., составив 88,0. Индекс экономических ожиданий в сентябре вырос на 0,1 п. и составил 103,8.

Сентябрьский показатель индекса ожидаемой динамики безработицы составил 111,1, что равно показателю прошлого месяца. Индекс инфляционных ожиданий вырос - до 176,7, что на 3,6 п. Больше за прошлый месяц. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев между тем улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 13,2 п. - до значения 115,6.

"В сентябре 2019 зафиксировано рекордно низкое значение индекса девальвационных ожиданий за период с июня 2014 года. Инфляционные ожидания также демонстрируют исторически низкие значения. Уменьшение инфляционных и девальвационных ожиданий положительно повлияли на оценку текущего личного материального положения: этот субиндекс показал наибольший прирост в сентябре - почти на 6 процентных пунктов", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Потребительские настроения украинцев достигли очередного пика

Отметим, в III квартале 2019 года ожидания руководителей украинских предприятий относительно деловой активности несколько ухудшились. По данным опроса НБУ, индекс деловых ожиданий (ИДО) на следующие 12 месяцев составляет 115,3% (во втором квартале - 117,8%, в первом квартале - 119,7%).

Как сообщало РБК-Украина, в III квартале 2019 года две трети украинских компаний (64,1%) планируют повышать зарплаты своим работникам в течение следующих 12 месяцев.

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