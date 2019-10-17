Деловые ожидания украинского бизнеса ухудшаются два квартала подряд

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Снижение индекса наблюдается с начала года

Ожидания руководителей украинских предприятий относительно деловой активности несколько ухудшились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за III квартал 2019 года.

По данным опроса, индекс деловых ожиданий (ИДО) на следующие 12 месяцев составляет 115,3% (во втором квартале - 117,8%, в первом квартале - 119,7%).

Результаты свидетельствуют, что более трети компаний - 38,6% - ожидает улучшения своего финансового состояния в течение следующих 12 месяцев, только 11,5% - ухудшение. Оптимистично настроены предприятия всех видов экономической деятельности, кроме секторов энерго- и водоснабжения.

Очередной опрос НБУ был проведен с 5 августа по 3 сентября 2019 года среди руководителей 690 предприятий. Опрос репрезентативный по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий с количеством работников.

Как сообщало РБК-Украина, Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в сентябре 2019 года, который рассчитывает Национальный банк, вырос на 2,1 п. до отметки 56,6.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Госстата, индикатор деловой уверенности в промышленности в III квартале 2019 года повысился по сравнению с II кварталом года на 0,9 п.п. и составляет минус 4,3%, в перерабатывающей промышленности этот показатель повысился на 0,6 п.п. и составляет минус 4,5%.