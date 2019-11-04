Деловые ожидания украинского бизнеса резко ухудшились

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Индекс за месяц упал почти на 10%

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который рассчитывает Национальный банк, в октябре 2019 года снизился на 4,3 п.п. до отметки 52,3 п. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса предприятий Украины, обнародованные на сайте НБУ.

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Как отметили в НБУ, значение индекса по-прежнему превышает нейтральный уровень 50 пунктов, что сигнализирует о сохранении оптимистичных ожиданий бизнеса.

Самые оптимистичные ожидания сохраняли предприятия сферы услуг и торговли. А предприятия промышленности и строительства были настроены пессимистичнее, чем в сентябре. Это объясняется, в частности, дальнейшим ухудшением внешней конъюнктуры на рынках металлов и сезонным снижением деловой активности в строительстве, отметили в НБУ.

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Национальный банк Украины провел опрос 7 - 25 октября сентября 2019 года среди 138 менеджеров предприятий.

Напомним, в III квартале 2019 года ожидания руководителей украинских предприятий относительно деловой активности ухудшились. По данным опроса, индекс деловых ожиданий (ИДО) на следующие 12 месяцев составляет 115,3% (во втором квартале - 117,8%, в первом квартале - 119,7%).

Как сообщало РБК-Украина, по данным Госстата, индикатор деловой уверенности в промышленности в III квартале 2019 года повысился по сравнению с II кварталом года на 0,9 п. п. и составляет минус 4,3%, в перерабатывающей промышленности этот показатель повысился на 0,6 п.п. и составляет минус 4,5%.