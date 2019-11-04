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Деловые ожидания украинского бизнеса резко ухудшились

Новости » Экономика     04.11.2019 - 15:21
Деловые ожидания украинского бизнеса резко ухудшились
Иллюстративное фото (Pixabay)

Индекс за месяц упал почти на 10%

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который рассчитывает Национальный банк, в октябре 2019 года снизился на 4,3 п.п. до отметки 52,3 п. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса предприятий Украины, обнародованные на сайте НБУ.

Деловые ожидания украинского бизнеса резко ухудшились

bank.gov.ua

Как отметили в НБУ, значение индекса по-прежнему превышает нейтральный уровень 50 пунктов, что сигнализирует о сохранении оптимистичных ожиданий бизнеса.

Самые оптимистичные ожидания сохраняли предприятия сферы услуг и торговли. А предприятия промышленности и строительства были настроены пессимистичнее, чем в сентябре. Это объясняется, в частности, дальнейшим ухудшением внешней конъюнктуры на рынках металлов и сезонным снижением деловой активности в строительстве, отметили в НБУ.

Деловые ожидания украинского бизнеса резко ухудшились

bank.gov.ua

Национальный банк Украины провел опрос 7 - 25 октября сентября 2019 года среди 138 менеджеров предприятий.

Напомним, в III квартале 2019 года ожидания руководителей украинских предприятий относительно деловой активности ухудшились. По данным опроса, индекс деловых ожиданий (ИДО) на следующие 12 месяцев составляет 115,3% (во втором квартале - 117,8%, в первом квартале - 119,7%).

Как сообщало РБК-Украина, по данным Госстата, индикатор деловой уверенности в промышленности в III квартале 2019 года повысился по сравнению с II кварталом года на 0,9 п. п. и составляет минус 4,3%, в перерабатывающей промышленности этот показатель повысился на 0,6 п.п. и составляет минус 4,5%.

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