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Покращення споживчих настроїв українців зупинилося

Новини » Фінанси     18.11.2019 - 10:45
Покращення споживчих настроїв українців зупинилося
Фото: гаманець з грошима (Віталій Носач, РБК-Україна)

Після досягнення піку у вересні, індекс споживчих настроїв пішов вниз

Індекс споживчих настроїв в Україні в жовтні 2019 року склав 95,9 п., що на 1,6 п. нижче, ніж у вересні. Про це свідчать дані щомісячного дослідження Info Sapiens.

За даними дослідження, індекс поточного становища виріс на 0,1 п., склавши 88,1. Індекс економічних очікувань впав на 2,7 п. і склав 101,1 п.

Жовтневий показник індексу очікуваної динаміки безробіття склав 111,6, що на 0,5 п. вище за показник минулого місяця. Індекс інфляційних очікувань зріс - до 179,1, що на 2,3 п. більше за минулий місяць. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців також погіршилися: індекс девальваційних очікувань зріс на 13,7 п. - до значення 129,3.

"У жовтні зростання індексу споживчих настроїв зупинилось, а один з компонентів індексу - очікувані зміни особистого матеріального стану - погіршились на 5 в.п. Погіршення очікувань щодо особистого матеріального стану відбулося серед вразливих груп: осіб з доходом нижче середнього, або старше 60 років, або тих, хто проживає у селах та малих містах", - коментують аналітики Info Sapiens.

Покращення споживчих настроїв українців зупинилося

Нагадаємо, в III кварталі 2019 року очікування керівників українських підприємств щодо ділової активності погіршились. За даними опитування, індекс ділових очікувань (ІДО) на наступні 12 місяців становить 115,3% (у другому кварталі - 117,8%, у першому кварталі - 119,7%).

Як повідомляло РБК-Україна, індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який розраховує Національний банк, у жовтні 2019 року знизився на 4,3 в.п. до позначки 52,3 п.

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