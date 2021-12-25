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Ультиматум или "гарантии безопасности". Что Путин хочет от НАТО и при чем здесь Украина

Новина українською →
Москва, Суббота 25 декабря 2021 16:00
Ультиматум или "гарантии безопасности". Что Путин хочет от НАТО и при чем здесь Украина Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Анна Березина

На фоне угрозы военного вторжения в Украину продолжается обострение отношений между Россией и Западом. Владимир Путин в форме ультиматума потребовал от НАТО отказаться от вступления Украины и расширения Альянса. Это и другие предложения по так называемым гарантиям безопасности планируют обсудить на переговорах РФ и США уже в начале 2022 года.

Более подробно о развитии ситуации - в материале РБК-Украина.

Требования "гарантий безопасности"

Во время онлайн-переговоров президентов России и Соединенных Штатов в начале декабря Владимир Путин заявил, что намерен добиваться гарантий невступления Украины в НАТО.

Спустя несколько недель МИД РФ обнародовало проекты договоров с США и НАТО с перечнем требований. Некоторые из них касаются непосредственно Украины:

  • предложение Альянсу принять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе отказаться от вступления Украины;
  • НАТО следует отказаться от любой военной деятельности в Украине, Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.

Также НАТО предлагается взять обязательство не развертывать ракеты, запретить пролет бомбардировщиков и проход кораблей в районах, откуда они могут поражать территорию России.

Стороны должны закрепить договоренность мирно решать все споры и воздерживаться от применения силы, а также официально подтвердить, что не рассматривают друг друга в качестве противников.

Относительно отношений России и США:

  • Москва предлагает Вашингтону не использовать другие страны для подготовки нападения друг на друга;
  • не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия;
  • не развертывать ядерное оружие за рубежом и вернуть уже развернутое.

Когда состоятся переговоры РФ и США

Первый раунд переговоров по "гарантиям безопасности" между Россией и США ожидается в начале следующего года. Подготовку встречи в январе 2022 подтвердил и госсекретарь США Энтони Блинкен, и глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как заявил Лавров, в рамках переговоров планируется работа по трем трекам. В первом раунде намечена двусторонняя встреча российской и американской сторон. Также в январе планируется обсуждение проекта соглашения по "гарантиям безопасности" между Россией и странами НАТО.

При этом США и ЕС назвали условием проведения переговоров участие в них представителей Евросоюза.

Ультиматум со стороны России

В случае расширения инфраструктуры НАТО и появления военных сил Альянса в Украине, подлетное время российских ракет сократится до 7-10 минут, а гиперзвукового оружия - до 5 минут. Такое заявление сделал Владимир Путин во время выступления в Минобороны РФ.

Также президент РФ на своей ежегодной пресс-конференции назвал условие ненападения на Украину. По его словам, этот вопрос будет зависеть только от обеспечения безопасности России на данный момент и в перспективе на будущее, а не от хода переговоров.

Путин заявил, что Запад должен дать гарантии безопасности России "немедленно и сейчас, а не требовать их от нас".

Реакция США

В ответ на "гарантии безопасности" от России в США заявили, что вместе с европейскими союзниками представят свой перечень озабоченностей.

Советник американского президента Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон не видит со стороны РФ шагов, которые бы уменьшили обеспокоенность относительно ситуации у границ Украины.

Также он отметил, что диалог между странами возможен только в условиях деэскалации конфликта. США потребует установить Рождественское прекращение огня на Донбассе и провести обмен пленными между РФ и Украиной.

В Госдепартаменте Соединенных Штатов заявили о подготовке новых санкций против России. Речь идет о мероприятиях, направленных на сдерживание РФ от вторжения в Украину. Это экономические меры, которые нанесут значительный ущерб российской экономике и финансовой системе.

НАТО не готово к компромиссам

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что Североатлантический Альянс никогда не пойдет на компромисс в вопросах безопасности своих союзников.

Он подчеркнул, что Украина является суверенным государством и имеет право защищать себя согласно Уставу ООН, а если Россия решится применить военную силу против Украины, ей придется заплатить "высокую цену".

Столтенберг заявил о готовности к переговорам с учетом требования Кремля о гарантиях безопасности от НАТО. При этом он отрицает идею, что НАТО может не принять в свои ряды Украину.

Также генсек Альянса посоветовал России использовать новогодние праздники для отвода войск от Украины.

Позиция Украины

В Украине считают требования Путина по "гарантиям безопасности" ультиматумом. Такое мнение озвучил глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александр Мережко. Он выразил уверенность, что будущие переговоры США - РФ будут трехсторонними, поскольку Вашингтон будет представлять и Украину.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина должна участвовать в евроатлантических консультациях по безопасности. В частности, во время предстоящего разговора США, Евросоюза или НАТО с Россией. Первой и главной темой переговоров должно быть завершение международного вооруженного конфликта в Европе, агрессии РФ против Украины.

Ранее в МИД Украины отметили, что предложенные Россией "гарантии безопасности" напрямую затрагивают нашу страну. Только украинцы и члены НАТО имеют право решать вопрос развития своих отношений, включая вступление в Альянс.

Также в ведомстве подчеркнули, что на данный момент главную угрозу безопасности в Европе создает вооруженная агрессия РФ. Лишь свертывание эскалации и прекращение военного конфликта, развязанного Россией, может стать лучшей гарантией безопасности на европейском континенте.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится получить ответ от НАТО о перспективе вступления в Альянс в 2022 году.

Кроме того, Зеленский считает, что Украина вступит в НАТО, когда альянс поймет, что она может сделать его сильнее. Для этого необходимо стать мощным государством в сфере безопасности.

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