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США назвали условие для обсуждения с Россией "гарантий по безопасности"

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Вашингтон, Понедельник 20 декабря 2021 20:35
США назвали условие для обсуждения с Россией "гарантий по безопасности" Фото: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Советник президента США по национальной безопасности Джей Салливан назвал условие, для обсуждения с Россией "гарантий по безопасности". Он подчеркнул, что переговоры могут пройти только в условиях деэскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Отмечается, что Салливан сегодня, 20 декабря, провел телефонный разговор с помощником президента России Юрием Ушаковым. В ходе беседы советник американского лидера заявил о готовности США участвовать в переговорах через множество каналов, включая двухсторонние встречи, совет РФ-НАТО и ОБСЕ.

При этом Салливан дал понять российской стороне, что любой диалог должен основываться на взаимности и учитывать опасения Вашингтона по поводу действий России. Кроме того, переговоры должны проходить в полной координации США с европейскими союзниками и партнерами.

Салливан также отметил, что существенный прогресс по переговорам может произойти только в условиях деэскалации.

Напомним, в Министерстве иностранных дел РФ ранее заявили, что хотят срочного ответа США на свои требования по так называемым "гарантиям безопасности".

Отметим, в российском МИД также заявили, что США якобы имеют "самый большой должок" перед Россией.

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