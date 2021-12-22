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Лавров анонсировал переговоры по "гарантиями безопасности" с США на начало 2022

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Москва, Среда 22 декабря 2021 11:40
Лавров анонсировал переговоры по "гарантиями безопасности" с США на начало 2022 Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Переговоры по "гарантиями безопасности" между Россией и США пройдут в ближайшее время. Первый раунд ожидается уже в начале 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"По итогам очередного контакта по сути согласованы организационные модальности дальнейшей работы. Условлено, что в самом начале следующего года первым раундом должен быть двусторонний контакт между нашими и американскими переговорщиками", - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, в январе планируется задействовать переговорную площадку для обсуждения и второго документа - проекта соглашения по "гарантиям безопасности" между Россией и странами НАТО.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин заявил, что ждет от США не устных "гарантий безопасности", а чтобы они были закреплены юридически.

Подробнее о требования России читайте в материале РБК-Украина "Гарантии безопасности". Чего хочет Путин от США и НАТО".

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Лавров
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