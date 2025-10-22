Уламок "шахеда" влучив у будинок нардепки Стефанишиної: у квартирі були діти

У ніч на 22 жовтня під час чергової атаки Росії на Київ уламок дрона-камікадзе "Шахед" влучив у будинок народної депутатки України Ольги Стефанишиної.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на її повідомлення у Facebook.
За словами нардепки, інцидент стався у районі Русанівки. Вона зазначила, що уламок поцілив у нежитлову частину будинку, тому ніхто не постраждав.
"Цієї ночі в наш будинок на Русанівці влучив уламок шахеда. На щастя, він потрапив у нежитлову частину будинку, ніхто не постраждав. Ми з дітьми були у ванній, було дуже шумно. І вже під ранок ми побачили фото руйнувань", - написала Стефанишина.
Депутатка додала, що вода та світло у квартирі є, допомоги вона не потребує.
"Діти злякалися, але не сильно. Я, як завжди в такі моменти, замовила в інтернеті щось хороше - цього разу нову книгу Халеда Госсейні. Це мій метод справлятися зі стресом", - поділилася вона.
На опублікованих фото видно, що уламок безпілотника пробив частину стіни будинку та пошкодив фасад.
У ніч на 22 жовтня російські війська завдали масованих ударів по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Під обстріл потрапили Київ та кілька областей країни.
У столиці постраждали щонайменше 21 людина, серед них п’ятеро дітей. Госпіталізовано дев’ять осіб, решта отримують медичну допомогу амбулаторно. Відомо про двох загиблих.
Через обстріли у Києві виникли масштабні пожежі:
- у Дніпровському районі загорілася 16-поверхівка, евакуйовано 10 осіб, під завалами знайшли тіла двох загиблих;
- у Дарницькому районі дрон поцілив у 17-поверховий будинок, евакуйовано 15 мешканців;
- у Деснянському районі пошкоджено фасад житлового будинку, згорів автомобіль і газова труба;
- на Печерську пожежу у 25-поверхівці вдалося загасити до приїзду рятувальників.
На Київщині, у Броварському районі, внаслідок атаки загинули четверо людей, серед них двоє дітей, ще двоє отримали поранення.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що удари росіян були спрямовані по цивільних об’єктах у Києві, Запоріжжі, Чернігівській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській, Сумській і Кіровоградській областях.