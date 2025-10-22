Уламок "шахеда" влучив у будинок нардепки Стефанишиної: у квартирі були діти

За словами нардепки, інцидент стався у районі Русанівки. Вона зазначила, що уламок поцілив у нежитлову частину будинку, тому ніхто не постраждав.

"Цієї ночі в наш будинок на Русанівці влучив уламок шахеда. На щастя, він потрапив у нежитлову частину будинку, ніхто не постраждав. Ми з дітьми були у ванній, було дуже шумно. І вже під ранок ми побачили фото руйнувань", - написала Стефанишина.

Депутатка додала, що вода та світло у квартирі є, допомоги вона не потребує.

"Діти злякалися, але не сильно. Я, як завжди в такі моменти, замовила в інтернеті щось хороше - цього разу нову книгу Халеда Госсейні. Це мій метод справлятися зі стресом", - поділилася вона.

На опублікованих фото видно, що уламок безпілотника пробив частину стіни будинку та пошкодив фасад.