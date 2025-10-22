Осколок "шахеда" попал в дом нардепа Стефанишиной: в квартире были дети

По словам нардепа, инцидент произошел в районе Русановки. Она отметила, что осколок попал в нежилую часть дома, поэтому никто не пострадал.

"Этой ночью в наш дом на Русановке попал осколок шахеда. К счастью, он попал в нежилую часть дома, никто не пострадал. Мы с детьми были в ванной, было очень шумно. И уже под утро мы увидели фото разрушений", - написала Стефанишина.

Депутат добавила, что вода и свет в квартире есть, в помощи она не нуждается.

"Дети испугались, но не сильно. Я, как всегда в такие моменты, заказала в интернете что-то хорошее - на этот раз новую книгу Халеда Госсейни. Это мой метод справляться со стрессом", - поделилась она.

На опубликованных фото видно, что обломок беспилотника пробил часть стены дома и повредил фасад.