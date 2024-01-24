Уламок ракети, якою РФ атакувала Україну, містить північнокорейські надписи, - ЗМІ

На балістичній ракеті, яку Росія запустила по Україні, було виявлено рукописну корейську літеру. Даний доказ виявлений на тлі підозр щодо передачі КНДР ракет країні-агресору для війни проти нашої держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Так, експерти британської організації Conflict Armament Research виявили на фрагменті однієї з балістичних ракет, яку Росія випустила по Україні, написаний від руки корейський ієрогліф.

"На барометрі, задокументованому в Україні 11 січня 2024 року, як частина уламків ракети, слідчі CAR помітили етикетку з рукописним корейським (хангул) літером "ㅈ", - йдеться у звіті.

Цей надпис було виявлено під час дослідів залишків балістичної ракети, якою Росія 2 січня вдарила по Харкову.

Як зазначають у повідомленні, на інших компонентах ракети корейських ієрогліфів не було знайдено.

Втім, зважаючи на додаткові фрагменти, такі як чіткі приводи реактивної лопатки, візерунок болтів навколо запальника та повторюване маркування цифрою 112, експерти британської організації дійшли висновку, що це може бути північнокорейська ракета KN-23.

Фото: надпис північнокорейського ієрогліфа на уламку ракети РФ, яку окупанти випустили по Харкову (conflictarm.com)