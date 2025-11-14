Росія влаштувала Києву нічний терор - вже понад 20 постраждалих, серед них дитина

Вже відомо про 25 постраждалих внаслідок масованої нічної атаки РФ на Київ. Серед потерпілих - 10-річна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці Віталія Кличка.

"25 постраждалих у столиці в результаті масованої атаки ворога. Серед них - дитина 10 років. 9 людей медики госпіталізували, зокрема, вагітну жінку. Іншим надали допомогу на місці", - написав Кличко.

Перед цим, ще близько трьох ночі, окрім інформації про руйнування та пожежі, мер писав - серед постраждалих є чоловік, який знаходиться у вкрай тяжкому стані.

Під ранок стало відомо, що внаслідок обстрілу столиці загинула людина.

Оновлено о 7:57

Згідно з інформацією мера Києва Віталія Кличка, в столиці вже троє загиблих після нічного удару РФ.

"Інформацію уточнюємо, оскільки рятувальники поки тіла дістати не можуть", - написав мер.

Щодо постраждалих у столиці - їхня кількість збільшилась до 26. Серед них двоє дітей - 7 та 10 років.

Дев'ятеро осіб у Києві медики госпіталізували, зокрема, вагітну жінку. Іншим надали допомогу на місці або амбулаторно.