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Кабмин создал рабочую группу по сотрудничеству с Deutsche Bahn

Новости » Политика     25.01.2020 - 12:06
Кабмин создал рабочую группу по сотрудничеству с Deutsche Bahn
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Стороны продолжают обсуждение модели сотрудничества

Правительство создало рабочую группу для обсуждения деталей сотрудничества с немецким железнодорожным оператором Deutsche Bahn. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

Как сообщается, в состав рабочей группы вошли представители "Укрзализныци", транспортного комитета Верховной рады, ключевых бизнес-ассоциаций, профсоюзов и Министерства инфраструктуры.

Ожидается, что в ближайшее время на заседании парламентского транспортного комитета с приглашением всех заинтересованных сторон обсудят будущее сотрудничество "Укрзализныци" и немецкого оператора. Также переговоры о сотрудничестве продолжаются между сторонами.

Кроме того, в Кабмине отметили, что УЗ останется под полным контролем государства, а сотрудничество с Deutsche Bahn поможет защитить интересы работников УЗ и создать современную, комфортную и безопасную дорогу.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал дату подписания договора о сотрудничестве с немецким железнодорожным оператором Deutsche Bahn. Глава правительства заявил, что договор с Deutsche Bahn будет подписан 5 февраля.

Также РБК-Украина писало, что 22 января в Давосе Министерство инфраструктуры Украины подписало "Меморандум о взаимопонимании" с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn.

Гончарук оценил состояние "Укрзализныци" Deutsche Bahn может заняться оперативным управлением "Укрзализныци" в феврале
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