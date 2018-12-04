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"Укрзализныця" объяснила причины сбоев во время заказа билетов онлайн

Новости » Общество    04.12.2018 - 17:18
"Укрзализныця" объяснила причины сбоев во время заказа билетов онлайн
Иллюстративное фото (twitter.comKravtsov_e)

Отмечается, что нагрузка на систему заказа билетов через Интернет выросла в 6 раз

В "Укрзализныце" сообщили, что нагрузка на сервис заказа билетов на поезд онлайн в настоящее время выросла в шесть раз, в связи с чем возникает некорректная работа сервиса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Отмечается, что сейчас специалисты предприятия принимают меры для обеспечения корректной работы сервиса, в частности, для обеспечения проведения клиентских платежей.

"Сейчас для стабилизации работы системы наложено ограничение в 140 сессий за секунду, что необходимо, в частности, для гарантирования осуществления операций клиентских платежей. В ближайшее время, по мере стабилизации ситуации, ограничения будут сняты", - сообщили в УЗ.

Добавим, что "Укрзализныця" начала открывать продажу билетов на поезда, отправляющиеся после 20 декабря. На данный момент открыта продажа билетов на 70% круглогодичных поездов. На остальные поезда продажа будет открыта в ближайшее время.

Напомним, 1 декабря 2018 года скоростной экспресс сообщением Киев-Борисполь сломался на пути из Киева к аэропорту. "Укрзализныця" заявила, что выплатит компенсации пассажирам, которые опоздали на свои рейсы из-за поломки экспресса Киев-Борисполь.

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