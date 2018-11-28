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"Укрзалізниця" з 15 грудня по 15 січня заборонила повернення квитків по інтернету

Новини » Суспільство    28.11.2018 - 10:11
"Укрзалізниця" з 15 грудня по 15 січня заборонила повернення квитків по інтернету
Фото: Київський вокзал (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Заборона вводиться з метою попередження зловживань і запобігання дефіциту квитків

АТ "Укрзалізниця" до закінчення періоду новорічно-різдвяних перевезень буде здійснювати їх повернення тільки через залізничні каси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Interfax.ua.

Як зазначили в УЗ, заборона вводиться з метою попередження зловживань і запобігання дефіциту квитків.

У компанії зазначили, що згідно з проведеним фахівцями "Укрзалізниці" аналізу, велика кількість квитків викупається через інтернет в перші хвилини відкриття продажу, а потім значна їх частина повертається в продаж перед відправленням поїзда.

"Квитки оптом викуповуються для їх подальшого перепродажу. Щоб уникнути зловживань, з 15 грудня по 15 січня через онлайн-систему продажу квитків проїзні документи можна буде тільки придбати. Для того, щоб їх повернути, необхідно буде звернутися в залізничні каси", - зазначили в УЗ.

Крім того, будуть діяти обмеження щодо оформлення групових заявок на пасажирські перевезення, які, як правило, здійснюються туристичними фірмами.

Так, в період підвищеного попиту групові замовлення квитків можна буде оформляти тільки при наявності вільних місць у додаткових поїздах. Всі місця графікових поїздів будуть з'являтися для продажу в вільному доступі в онлайн-системі або в залізничних касах.

Нагадаємо, пасажирам вже доступні квитки на всі пасажирські поїзди, які відправляються з 9 грудня до 20 грудня 2018 року.

Як повідомляло РБК-Україна, "Укрзалізниця" в 2018 році двічі підвищувала вартість квитків - з кінця травня на 12% і з 1 жовтня ще на 12%.

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