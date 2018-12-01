У Києві зламався бориспільський експрес

Фото: запуск швидкісного експресу (facebook.com.Ukrzaliznytsia)

Потяг зламався наступного дня після запуску

У суботу, 1 грудня, експрес Київ-Бориспіль, який був запущений у п'ятницю, 30 листопада, зламався на шляху з Києва до Борисполя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Як повідомляється, потяг вирушив з Києва об 11:01 і мав прибути до кінцевої станції об 11:38, але через вимушену зупинку, потяг прибув до Борисполя лише близько 13:00.

"Експрес відбуксирував інший потяг", - йдеться у повідомленні.

За словами провідниці, пасажири, які не встигають на свої рейси, повинні звернутися до своєї авіакомпанії. Наразі пасажири намагаються зв'язатися з авіакомпаніями, щоб затримати рейси.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 30 листопада, "Укрзалізниця" запустила перший рейс швидкісного експресу сполученням Київ - Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Крім того, РБК-Україна писало, що за кілька годин роботи швидкісного експресу сполученням Київ-Міжнародний аеропорт "Бориспіль" на його рейси було продано 139 квитків.

Напередодні Укрзалізниця" показала розклад руху експресу. З розкладу зрозуміло, що поїзд не робитиме зупинку на станції "Видубичі", як це обіцяли раніше. Експрес рухатиметься за маршрутом Київ-Пасажирський - Дарниця - Бориспіль-аеропорт. Час у дорозі становитиме близько 40 хвилин.