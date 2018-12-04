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"Укрзалізниця" пояснила причини збоїв під час замовлення квитків онлайн

Новини » Суспільство    04.12.2018 - 17:18
"Укрзалізниця" пояснила причини збоїв під час замовлення квитків онлайн
Ілюстративне фото (twitter.comKravtsov_e)

Зазначається, що навантаження на систему замовлення квитків через Інтернет зросло в 6 разів

В "Укрзалізниці" повідомили, що навантаження на сервіс замовлення квитків на поїзд онлайн наразі зросло у шість разів в зв'язку з чим виникає некоректна робота сервісу. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УЗ.

Зазначається, що наразі фахівці підприємства вживають заходів для забезпечення коректної роботи сервісу, зокрема, для забезпечення проведення клієнтських платежів.

"Наразі для стабілізації роботи системи накладено обмеження у 140 сесій за секунду, необхідне, зокрема, для гарантування здійснення операцій клієнтських платежів. Найближчим часом, у міру стабілізації ситуації, обмеження будуть зняті", - повідомили в УЗ.

 

Додамо, що "Укрзалізниця" почала відкривати  продаж квитків на поїзди, що відправляються після 20 грудня. На даний момент відкрито продаж квитків на 70% цілорічних поїздів. На решту поїздів продаж буде відкрито найближчим часом.

Нагадаємо,  1 грудня 2018 року швидкісний експрес сполученням Київ-Бориспіль зламався на шляху з Києва до аеропорту. "Укрзалізниця" заявила, що виплатить компенсації пасажирам, які запізнилися на свої рейси через поломку експреса Київ-Бориспіль. 

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