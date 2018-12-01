"Укрзалізниця" розгляне компенсації пасажирам через поломку бориспільського експресу

Фото: експрес Київ-Бориспіль (facebook.com.Ukrzaliznytsia)

Сьогодні швидкісний експрес сполученням Київ-Бориспіль зламався на шляху до аеропорту

ПАТ "Укрзалізниця" виплатить компенсації пасажирам, які запізнилися на свої рейси через поломку експреса Київ-Бориспіль. Про це повідомив керівник південно-західної залізниці Роман Веприцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

За його словами, "з людьми, які потребують компенсації, будуть працювати".

"Нікого не залишимо, все зробимо. Як треба буде компенсувати, будемо з людиною розмовляти, дивитися", - заявив він.

При цьому Веприцький переконаний, що ситуація з поломкою не вплине на кількість бажаючих скористатися експресом.

Зазначимо, Даніель Беккер - українець, який працює в Австралії і планував сьогодні туди летіти, запізнився на свій рейс.

Він розказав виданню, що приїхав на вокзал о 10:10, звідки поїхав експресом об 11:01. Хотів приїхати об 11:38, за 27 хв до завершення реєстрації.

"Я мав летіти з пересадкою в Досі, Катар. Запізнився і купив квиток на завтра за 550 доларів", - розповів Даніель.

Решту рейсів і пересадок йому перенесли.

Нагадаємо, сьогодні, 1 грудня, швидкісний експрес сполученням Київ-Бориспіль зламався на шляху з Києва до аеропорту.

Пізніше Глава "Укразалізниці" Євген Кравцов вибачився перед пасажирами швидкісного експресу Київ-Бориспіль через його тимчасову несправність.