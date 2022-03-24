Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 24 марта

Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 24 марта, включая на международные рейсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю .

Напомним, из-за хакерской атаки Укрзализныця временно останавливает продажу билетов онлайн.

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