Российские оккупанты обстреляли железнодорожную станцию в Донецкой области

Россия уже 28-й день разрушает украинские города и убивает людей. В частности, на этот раз российские оккупанты обстреляли железнодорожную станцию Очеретино в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову правление Укрзализныци Александра Камышина.

"Враг продолжает прицельно бить по железнодорожной инфраструктуре. Только что прилетело на станцию Очеретино, Донецкая железная дорога. Слава богу, на этот раз без пострадавших", - говорится в сообщении.

По его словам, враг и дальше продолжает уничтожать железнодорожную инфраструктуру.

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе российские оккупанты уничтожили художественный музей.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 28-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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