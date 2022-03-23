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Российские оккупанты обстреляли железнодорожную станцию в Донецкой области

Новина українською →
Донецкая область, Среда 23 марта 2022 17:59
Российские оккупанты обстреляли железнодорожную станцию в Донецкой области Оккупанты уничтожили станцию в Одесской области (t.me/zalizni_zminy)
Автор: Татьяна Самарук

Россия уже 28-й день разрушает украинские города и убивает людей. В частности, на этот раз российские оккупанты обстреляли железнодорожную станцию Очеретино в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову правление Укрзализныци Александра Камышина.

По его словам, враг и дальше продолжает уничтожать железнодорожную инфраструктуру.

"Враг продолжает прицельно бить по железнодорожной инфраструктуре. Только что прилетело на станцию Очеретино, Донецкая железная дорога. Слава богу, на этот раз без пострадавших", - говорится в сообщении.

Российские оккупанты обстреляли железнодорожную станцию в Донецкой областиРоссийские оккупанты обстреляли железнодорожную станцию в Донецкой областиВ Донецкой области российские оккупанты уничтожили железнодорожную станцию (t.me/zalizni_zminy)

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе российские оккупанты уничтожили художественный музей.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 28-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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