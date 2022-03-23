Из-за хакерской атаки Укрзализныця временно останавливает продажу билетов онлайн

Онлайн-сервисы по продаже билетов и телефония Укрзализныци пока временно не работают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю .

Отмечается, что все из-за массовой атаки на провайдеров связи.

Также сообщается, что пассажирские данные в безопасности и на движение поездов это не повлияет.

Кроме того, связь с Укрзализныцей возможна через соцсети и по номерам: