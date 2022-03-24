Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних поїздів на 24 березня
Фото: евакуація населення (t.me/UkrzalInfo)
Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на 24 березня, включаючи на міжнародні рейси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Евакуаційні поїзди на 24 березня
Київ, вокзал Дарниця:
- 9:00 - Інтерсіті+ Київ - Львів
- 17:00 - Інтерсіті+ Київ - Львів
Харків:
- 8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів
- 11:30 - №229/230 Харків - Ужгород
- 15:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів
Дніпро:
- 20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп
Краматорськ:
- 13:00 - 286/285 Краматорськ - Львів
- 16:00 - 288/287 Краматорськ - Львів
Одеса:
- 22:32 - Одеса - Ужгород
Інший:
- 14:00 - 5501 Новозолотарівка - Слов'янськ
- 16:10 - 7931 Покровськ - Дніпро
- 23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро
Міжнародні евакуаційні рейси на 24 березня
Польща:
- 00:40 - 7603 Львів - Пшемисль
- 08:30 - 715/716 Київ-Пас - Пшемисль*
- 07:10 - №35/36 Львів - Пшемисль
- 10:30 - 901/902 Дніпро - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
- 11:25 - 715/716 Київ-Пас - Пшемисль*
- 12:58 - №35/36 Ужгород - Пшемисль
- 17:00 - 7616/7617 Львів - Хелм
- 18:22 - №35/36 Одеса - Пшемисль
- 19:13 - №67/68 - 910/909 Київ-Варшава/Київ-Хелм*
* квитки у продажу
Словаччина:
- 11:35 № 8661 Чоп - Чієрна-над-Тіссоу - Кошице* (прибуття 13:49)
- 16:50 № 961 Чоп - Чієрна-над-Тісоу - Кошице* (прибуття 18:13)
* квитки у продажу
Угорщина:
- Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп - Захонь*
- 12:30 №33 Мукачево - Будапешт*
- 16:30 №32521 Мукачево - Будапешт*
* квитки у продажу
Румунія:
- 23:23 Одеса - Ізмаїл - Ісакча (Румунія)
Австрія:
- 14:07 № 749 Київ - Відень
- 21:00 №749/750 Київ-Пас - Відень
Нагадаємо, через хакерську атаку Укрзалізниця тимчасово зупиняє продаж квитків онлайн.
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