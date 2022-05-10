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Укрзализныця назначила один дополнительный эвакуационный рейс на сегодня

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Вторник 10 мая 2022 06:32
Укрзализныця назначила один дополнительный эвакуационный рейс на сегодня Фото: Укрзализныця опубликовала график эвакуационного поезда на 10 мая (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Роман Мирончук

Укрзализныця опубликовала график эвакуационного поезда на вторник, 10 мая. Компания назначила на сегодня дополнительно один рейс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Эвакуационный поезд на 10 мая

  • 16:30 - 234/233 Покровск - Днепр - Львов

В Укрзализныце напоминают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому нужно внимательно следить за актуальной информацией на сайте компании.

Напомним, в Киеве продлили работу кольцевой электрички. Теперь последние поезда будут прибывать на конечные станции - "Святошин" и "Дарница" - в 21:30.

Мы также писали о том, что в Луганской области отменили эвакуацию 9 мая из-за того, что российские оккупанты постоянно обстреливают дорогу "Лисичанск - Бахмут".

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Укрзализныця эвакуация
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